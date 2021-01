"No puede ser": Eddie Fleischman sobre la resolución de la FPF contra Alianza Lima

Alianza Lima recibió este jueves otra mala noticia. La Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol confirmó que el reclamo íntimo para que le quiten puntos a Carlos Stein es improcedente.

Después de saber que sus tres pedidos para quedarse en primera en Perú fueron descartados, ahora solo les toca ir al TAS. Obviamente, hay un problema importante: el tiempo es muy poco.

Hace dos meses descendía y desde aquel día comenzaron los trámites. Recién este 28 de enero se supo que no procedía. La decisión se tomó una semana antes de comenzar todos los trámitas para la Liga 1 versión 2021.

@theatharis para #LasVocesDelFútbol: "Definitivamente, @ClubALoficial ya está preparado para disputar la Liga2 desde el 02/01, esta lucha va continuar. Ellos tienen la seguridad que están actuando en base al reglamento y están listos para proceder al TAS".



@RadioUnionPeru

Ahora, deberán volar a Suiza y gestionar lo más rápido posible por una medida cautelar. Esta opción parece descabellada, pero en Alianza parace la única. Jugar en primera, a pesar de haber descendido en cancha, es una prioridad.

Eddie Fleischman comentó justamente sobre la demora de la Comisión de Licencia. La reprobó en twitter con el siguiente mensaje: "No puede ser que se demoren un par de meses en atender unos temas disciplinarios en una oficina. La FPF no sólo debe entender que se debe actuar de forma justa sino oportuna. Si la justicia tarda ya no es justicia".

Así, se manifestó el Colado que siempre que puede le apunta a la Federación y al fútbol peruano en general. Esta vez no hizo excepción y se puso del lado de Alianza ¡Interesante Eddie!

@E_FLEISCHMAN en #LasVocesDelFútbol: "No puede ser que se demoren un par de meses en atender unos temas disciplinarios en una oficina. La @TuFPF no sólo debe entender que se debe actuar de forma justa sino oportuna. Si la justicia tarda ya no es justicia".



@RadioUnionPeru

