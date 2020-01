Acusan a novia de Leo Castro de ser el motivo de su no renovación con el DIM

En Deportivo Independiente Medellín fue uno de los equipos que más sufrió en este mercado de pases del fútbol colombiano ya que los directivos decidieron dejar ir piezas vitales del equipo titular que tenía, quienes no han sido reemplazados de la mejor manera.

En total 7 de los 11 inicialistas del DIM, incluidos futbolistas como Germán Ezequiel Cano, Didier Moreno, David González, entre otros, no harán parte del proyecto 2020, liderado por el técnico paraguayo, Aldo Bobadilla.

Sin embargo, entre los hinchas poderosos hay una gran ilusión o al menos fe de que con la nómina que tienen podrán hacer un gran semestre, que incluso igualó la línea que marcaron los seguidores de MIllonarios y ya superaron la barrera de los 10 mil abonados para este año.

Uno de los jugadores que guardaban la esperanza los seguidores del DIM de que continuara era Leonardo Castro, uno de los mejores jugadores que tiene el equipo, pero las constantes lesiones de rodilla lo han marginado de los primeros planos del fútbol colombiano.

A pesar de esto, el Medellín le ofreció al jugador una millonaria renovación, que incluía un aumento de sueldo, pero Castro rechazó lo propuesto por el club y suena para llegar al Deportes Tolima o al Independiente Santa Fe.

Esta decisión, bastante polémica, puso con los pelos de punta a los hinchas del DIM y empezaron a acusar a la novia del futbolista, Daniela Múnera, de ser la causante de la decisión de no renovar por parte de Castro.

En el portal Dale Rojo aseguraron: "Medellín no contará con Leo Castro este semestre por su negativa a negociar la renovación de su contrato, a menos que recibiera un millonario aumento de sueldo. Hay seguidores del Poderoso que creen que la “culpable” de la situación es Daniela Múnera".

Mientras que el técnico Bobadilla, ante esta actitud, de una le bajó el pulgar al jugadir y afirmó: "Es normal que no haya concretado, hace mucho tiempo no juega, una lesión de rodilla te saca mucho tiempo de las canchas y te quita ritmo, aún así acá lo quisieron renovar, es un privilegiado, pero jugadores así conmigo no".

