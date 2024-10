El periodista colombiano que dio por acabado a Messi se arrepintió: “Es sensacional”

A la hora de hablar de Lionel Messi hay que tener mucho cuidado porque puede pasar de no jugar por 105 días a tener dos grandes actuaciones en tan solo cinco días. El jugador de Inter Miami tuvo un nivel tan estelar que hizo que el periodista colombiano que lo dio por acabado físicamente se arrepintiera.

Esta historia empezó en la previa a las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Leo Messi no pudo estar en la convocatoria de Argentina porque seguía recuperándose de la lesión que sufrió en los ligamentos del tobillo derecho durante la final de la Copa América 2024.

La noticia que Messi no jugaría contra la Selección Colombia en la octava fecha de las Eliminatorias hizo reaccionar a la prensa colombiana con uno de los periodistas más reconocidos. Carlos Antonio Vélez, de los canales Win Sports y RCN, no dudó y le envió un fuerte mensaje al ’10’ argentino.

“El Messi de hoy es un Messi que tiene, como no, las condiciones que nunca se irán, se morirá con ellas, pero físicamente no tiene ninguna respuesta. Si antes caminaba, ahora no lo hace (…) Si uno se pone a revisar los partidos de la Selección Argentina encuentra que sin Messi es mucho más operativo, conjunto, equilibrado, mucho más atacar con once y defender con once. Se pierde la fantasía, que es lo único que le queda a Messi, de resto ya se ha ido disipando y queda en el recuerdo”, dijo Vélez en la columna de opinión ‘Palabras Mayores‘ y la respuesta de Leo iba a ser por todo lo alto.

Messi anotó tres goles vs. Bolivia por Eliminatorias. (Foto: Imago)

Lionel Messi volvió a jugar con la Selección Argentina y luego del empate contra Venezuela se despachó con tres goles y dos asistencias en la victoria frente a Bolivia por 6-0. ¿Hora de aflojar en Inter Miami? ¡Nada que ver! Cinco días después, Leo no solo marcó tres anotaciones en tan solo once minutos para el triunfo contra New England Revolution del 19 de octubre, también hizo que el periodista colombiano que lo dio por acabado se arrepintiera.

El periodista colombiano que dio por acabado a Messi se arrepintió: “Es sensacional”

“Lo de Messi es sensacional porque en una etapa clara de decadencia marcó seis goles en cinco días. En el partido del fin de semana (vs. New England Revolution), y no jugó el partido completo, entró y marcó tres goles en once minutos más los tres que le había marcado a Bolivia son seis goles en cinco días. Pareciera que es un caso de longevidad activa, uno no sabe si esto se pueda sostener en el tiempo o es un coletazo, un arreón (incremento) momentáneo”, afirmó el periodista colombiano Carlos Antonio Vélez en ‘Palabras Mayores‘.

Messi logró la primera actuación perfecta en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026

Hasta la victoria de Argentina contra Bolivia del 15 de octubre, la mejor actuación en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 había sido de Neymar con 9.8 puntos en la victoria de Brasil contra Bolivia por 5-1. El delantero brasileño anotó dos goles y dio una asistencia. Sin embargo, apareció Leo Messi y con sus tres anotaciones y dos pases gol logró la primera actuación perfecta en las Eliminatorias al recibir 10 puntos de calificación, según el portal SofaScore.

