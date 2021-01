Además de la U y Alianza: Kevin Quevedo podría llegar a otro equipo peruano

Kevin Quevedo sin duda es un jugador de gran nivel para el fútbol peruano. En el 2019 demostró que está para grandes cosas y por ello, fue el goleador de Alianza Lima y emigró a nada menos que al fútbol brasileño.

En el Goias, hay que decirlo, no estuvo a la altura. En un año muy particular pasó por lesiones, por COVID y no sumó demasiados minutos. Se fue antes de que acabe el Brasileirao.

Hoy se habla de un posible retorno. Se sabe que está en el país y hay opciones para su firma. Se sabe también, sin embargo, que su padre lo representa y muchas veces causa problemas contractuales.

El divorcio Alianza - Quevedo fue el sin sentido más grande de los últimos años, y para ambas partes



Ambos se necesitaron en 2020 — Walo (@Walo_FA) January 31, 2021

Ahora se viene hablando de tres posibles alternativas. Universitario de Deportes busca un remplazo para Alejandro Hohberh y Alianza Lima apelaría a que, por amor a la camiseta, vuelva. Ya se le vio por la Victoria.

En las últimas horas, se sumó una opción. José Varela de Líbero informó lo siguiente en sus redes sociales: "Kevin Quevedo se aproxima a FBC Melgar".

Así, Quevedinho podría pasar del fútbol brasileño al arequipeño. Habrá que esperar que se confirme su fichaje. Lo cierto es que el tiempo apremia y no puede quedarse sin equipo ¡A ponerse la pilas Kevin Prince!

Kevin Quevedo se aproxima a FBC Melgar. @liberoperu pic.twitter.com/4HVqLEq4Sq — José Varela (@theatharis) January 30, 2021

