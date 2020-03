Al límite de amarillas: los jugadores de Boca que podrían perderse el posible desempate

La esperanza es lo último que se pierde y eso lo tienen muy claro en Boca, que llegó a esta última fecha de la Superliga Argentina un punto por debajo de River, el líder.

Este sábado, el elenco comandado tácticamente por Miguel Ángel Russo se presentará en condición de local contra Gimnasia buscando festejar. Pero depende del Millonario.

Por ello, el Xeneize no tiene margen de error. Eso sí, también cuenta con la posibilidad de un desempate, algo no del todo viable pero que no se puede descartar de ninguna manera.

El partido desempate entre los dos más grandes del fútbol argentino se daría si Boca empata como local de Gimnasia y si River se ve derrotado en su visita a Atlético Tucumán.

En ese contexto, Boca cuenta con cuatro jugadores al límite de amonestaciones. Es decir que con una más no podrían jugar el posible desempate ante el rival de toda la vida.

Se trata de Frank Fabra, Jorman Campuzano, Emanuel Reynoso y Jan Hurtado. De todas maneras, solamente los dos primeros serán de la partida contra el Lobo.

