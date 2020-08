Alberto Fernández sobre Messi: "Tiene que ir a Argentinos Juniors, ja"

El futuro de Lionel Messi es un tema de interés nacional y mundial, de eso no hay ninguna duda. Lo que el argentino haga repercutirá en todos lados.

De igual manera, sus compatriotas siguen más que nadie el minuto a minuto de una novela que por ahora, parece lejos de su final.

Quien se animó a opinar sobre el tema fue Alberto Fernández, el Presidente de la Nación, en diálogo con Sobredosis de TV por C5N.

Primero que nada, no dejó de lado su sueño de verlo en el equipo del que es hincha: "Tiene que ir a Argentinos Juniors, ja".

Alberto Fernández en Sobredosis de TV por C5N: "Lo que le diría a Messi es que 'vos estás en el corazón de todos nosotros. Nunca pudimos verte jugar en nuestra tierra, danos el gusto de venir a terminar tu carrera en Newell's, tu club'".



Luego, en un tono sentimental, se explayó: "Lo que le diría a Messi es que 'vos estás en el corazón de todos nosotros. Nunca pudimos verte jugar en nuestra tierra, danos el gusto de venir a terminar tu carrera en Newell's, tu club'. Si Messi no termina su carrera en el Barcelona, debe terminar en Newell's, al igual que Marcelo Bielsa".

Y claro, buscó no hacerse nuevos enemigos: "No se enojen los de Central ahora, ya me veo que tengo otro problema más, ja. Newell's es como una gran cantera de grandes jugadores. Messi es uno de ellos, empezó ahí. Ese fútbol lindo. Hay hinchas que disfrutamos de ver jugar bien al fútbol. Algunos sólo quieren que su equipo gane, pero a otros nos gusta el fútbol bien jugado. Y los de Argentinos y Newell's somos así".

Para cerrar, no se quiso meter en una histórico polémica: "Messi y Maradona. Son dos épocas distintas del fútbol. El gran mérito de Maradona es que era él solo contra el mundo, yo nunca vi un jugador como Maradona, sinceramente. Tengo una profunda admiración por Maradona, honestamente es mayor a la que tengo por Messi porque nació en Argentinos, pero además porque lo vi jugar solo contra el mundo. El equipo donde jugó Messi tiene grandes estrellas. Diego era una especie de gladiador, con una fuerza increíble"

