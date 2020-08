Rebelión y tensión: Messi no se presentó a la tanda de tests del Barcelona

Habiendo decidido salir del Barcelona luego de la histórica derrota a manos del Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League, el vínculo y la relación de Lionel Messi con la institución Culé fue deteriorándose con el correr de las días y el empuje de los intereses de cada una de las partes implicadas.

Este domingo, quedando demostrando que la historia no se encamina a tener un final feliz, La Pulga le declaró la guerra y se rebeló al no cumplir con lo estipulado: el rosarino, pese a que estaba estipulado, no se hizo presente en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

El crack del fútbol, según marcaron portales como Mundo Deportivo y Marca, no asistió a los tests de coronavirus que estaban estipulados para el día de la fecha. Vale destacar que la noticia de dicho evento había sido anunciada hace un buen tiempo para cuando los problemas y la novela del mercado ya había comenzado.

El caso no fue el mismo para futbolistas como Luis Suárez y Artuvo Vidal, elementos a los que Ronald Koeman les comunicó que no serán tenidos en cuenta: pese a estar descartados, los profesionales en cuestión dijeron presente este domingo en las inmediaciones para llevarse a cabo las correspondientes pruebas PCR.

Por lo pronto, a falta de novedades en torno a la forma en la que avanzará la cuestión, se desconoce si el argentino tampoco se presentará el próximo 31 de agosto, fecha en la cual Barcelona iniciará su pretemporada en vistas al inicio de la temporada 2020/2021.

