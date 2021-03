Alberto Rodríguez: "Sin Alianza Lima no sería el mismo torneo"

Alberto Rodríguez, hoy en Alianza Atlético, fue parte del plantel de Alianza Lima que perdió la categoría en cancha la temporada 2020. El defensor llegó como uno de los grandes refuerzos, pero debido a las lesiones no tuvo muchos partidos.

Sobre el retorno de Alianza Lima a la Liga 1, Alberto indicó en nota a 'Las voces del fútbol': "Lamentablemente, el año pasado fue impensable para todos. No quiero echar la culpa a nadie, pero hay que asumir. Me alegro por Alianza Lima. Sin ellos, no sería el mismo torneo, en buena hora se mantuvieron. A mí no me parece que algunos se hayan girado para atrás".

Sobre su presente físico, dijo: "La lesión del tendón pasó en octubre 2018, me recuperé en el 2019 y ahora estoy bien. Me puede doler cualquier cosa menos el tendón. Me siento bien físicamente, pero hay que tener minutos. Para mí, la Selección Peruana siempre va a estar abierta, nunca lo cerré. Uno puede hacer algunas cosas bien o mal, pero siempre voy a dar lo mejor de mí. Depende de uno, luego ya verán si me convocan”.

Alberto Rodríguez no es el único jugador que militó en Alianza Lima que hoy está en Alianza Atlético, ya que Rinaldo Cruzado y Carlos Ascues también ficharon por el equipo de Sullana.

Alianza Lima debutará en la Liga 1 el 30 de marzo ante Cusco FC y enfrentará a Alianza Atlético (partido de la primera fecha) con fecha todavía por confirmar.

Lee También