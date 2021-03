Es uno de los mejores DT del fútbol argentino y dijo: "No me molesta que comparen con Gallardo"

Pocas personas objetan que Marcelo Gallardo es el mejor entrenador del fútbol argentino de los últimos años. El DT de River ya lleva una docena de títulos en menos de 7 años y el funcionamiento de sus equipos en todo este tiempo es de lo más destacado de su ciclo.

Obviamente, lo que logró el Muñeco será muy dificil de superar y ya dejó su huella en el fútbol argentino. Sin embargo, a uno de sus colegas lo comparan con él, y es nada más ni nada menos que a Alexander Medina. El director técnico de Talleres, viene de ganarle a Boca en La Bombonera y recibió sientos de elogios, entre ellos una linda comparación.

“No me molesta que me comparen con Gallardo, estamos hablando del mejor o de uno de los mejores entrenadores de Sudamérica y uno del top mundial; entonces que comparen el juego de Talleres con River no me incomoda para nada", aseguró en Radio Mitre el Cacique, que también le ganó a River en su última visita al Monumental.

El DT de Talleres fue dirigido por el Muñeco cuando ambos estaban en Nacional de Uruguay, y ambos se conocen muy bien. Sin embargo, el uruguayo avisó: "Elegiría seguir mi camino. Quiero marcar mi propio estilo. Es parte del fútbol y del folklore argentino y lo entiendo que sea así”.

Lee También