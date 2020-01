Alexis Henríquez se fue de Nacional pero le tiró una ‘pulla’ al Junior

Alexis Henríquez no continuará en Atlético Nacional y el club le realizó una despedida en la que recordó los buenos momentos y títulos que consiguió con el equipo.

El defensor también aprovechó y le tiró una pulla al Junior de Barranquilla, ya que el club 'tiburón' buscaba conseguir el tricampeonato, pero no pudo al perder la final contra el América de Cali.

Las diferentes barras de la hinchada verdolaga se hacen presente para decir #GraciasCapi pic.twitter.com/zaOzwMxLvK — Atlético Nacional (@nacionaloficial) January 11, 2020

"Cambié muchas cosas de mí, armamos un grupo muy fuerte, después llegó el profe Osorio y sabía que con él y con el grupo podíamos hacer historia y conseguimos tres títulos seguidos, Muchos equipos creen que es fácil y es muy difícil. Nosotros lo hicimos... Ahí tiré la pullita. Lo hicimos, seguimos compitiendo y seguimos consiguiendo títulos", comentó el jugador.

Después de las palabras de Henríquez, Nacional le entregó al defensor una réplica de la Copa Libertadores y además anunció que el número 12 será retirado como un homenaje a él.

El ¡Capitán Libertador! Alexis Henríquez recibe una replica de la Copa Libertadores ��������pic.twitter.com/aTLKdGCq7k — Atletico Nacional de Colombia (@ATLNACIONALCOL_) January 11, 2020

Hasta el momento no se conoce en qué equipo jugará Alexis en el 2020, el futbolista tendría propuestas del Once Caldas y de la Liga de Perú, pero no hay nada oficial, también podría retirarse definitivamente del fútbol.

