Alfaro salió a aclarar la polémica frase sobre recuperar su vida

Gustavo Alfaro fue uno de los tantos entrenadores que pasaron por Boca Juniors y que sufrieron de manera contundente al toparse con el River Plate de Marcelo Gallardo.

Condicionado por una nueva eliminación ante el elenco Millonario y por el cambio de dirigencia, el experimentado director técnico debió alejarse de la formación Xeneize.

En aquel entonces, Alfaro sorprendió a propios y extraños con una polémica frase que quedó retumbando durante mucho tiempo: "Quiero irme a mi casa y recuperar mi vida".

Sin embargo, ahora, varios meses después de quel episodio, Alfaro le brindó declaraciones a 'Arqueros, Ilusionistas y Goleadores', por FM 94.7, y aclaró su frase.

"Boca venía de perder el partido más importante de su historia contra River en Madrid. No era fácil volver a poner al equipo en lo más alto y muchos jugadores se habían ido. Cuando me preguntaron si no me renovaban el contrato, dije que me iba a mi casa y recuperaría mi vida, nada más. Se sacó de contexto esa respuesta porque nadie se acuerda de la pregunta", señaló.

"Todos fueron a la respuesta, que fue la de querer recuperar mi vida. Me consultaron si me iban a renovar el contrato, no si quería seguir en Boca. En esa respuesta di cuatro o cinco indicios de que yo quería seguir dirigiendo a Boca", completó Alfaro al respecto.

Tranqui Tevez hablando de Alfaro... pic.twitter.com/o85s5cg596 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) February 6, 2020

Lee También