Expresidente de Alianza Lima: "Me daría vergüenza que ganemos en mesa"

El sábado 28 de noviembre, Alianza Lima cayó por 2-0 ante Sport Huancayo en el Estadio Nacional, lo que significó el descenso del equipo íntimo en la peor campaña de la historia del equipo de La Victoria.

Sin embargo, todavía todo no está dicho, porque se especula que el Fondo Blanquiazul espera un fallo que perjudicaría a Carlos Stein con resta de puntos, lo que llevaría a que los íntimos permanezcan en Primera División.

Ante esto, el expresidente íntimo Pío Dávila manifestó en Barrio Fútbol: "Me daría vergüenza que ganemos en mesa, si en la cancha no hemos podido. Vamos a salir adelante. Ahora me siento más aliancista que nunca".

Dávila también solicitó la salida de los culpables de esta situación: "Yo pediría, no como un ex presidente del club, sino como un hincha más, que los del Fondo Blanquiazul se pongan en la cola de los acreedores y se retiren del fútbol”, comentó.

Pío Dávila fue presidente de Alianza Lima durante la temporada 1994 a 1996, sucedió en el cargo a Alberto Espantoso Pérez, quien estuvo desde 1990 a 1993.

