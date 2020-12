Peter Arévalo: "El Fondo Blanquiazul juega con la inteligencia de la gente"

Con el descenso de Alianza Lima luego de caer 2-0 ante Sport Huancayo en la última fecha de la Fase 2 de la Liga 1, el equipo íntimo busca rearmar el plantel para disputar la segunda división la temporada 2021.

Unas de las primeras decisiones fue el despido del técnico Daniel Ahmed y el director deportivo Víctor Hugo Marulanda. Días después se confirmó la salida de Carlos Ascues, Francisco Duclós y Joazhiño Arroé.

La forma como se anunció la salida de los tres futbolistas fue criticada por el periodista Peter Arévalo en el programa 'A Presión': "A Carlos Ascues, Francisco Duclós y Joazhiño Arroé se les terminaba el contrato el en diciembre del 2020. Se juega con la inteligencia de la gente porque en un comunicado te hacen creer que el club tomó la decisión de deshacerse de esos futbolistas".

Agregó: "A los tres se les vence el contrato, no es que tenían contrato vigente y ustedes (Fondo Blanquiazul) deciden sacarlos, porque el comunicado da a entender eso. Como la institución quiere congrasiarse con el hincha que necesita de medidas populistas, les entreguen la cabeza de los responsables. Pónganlo bien, si se les acabó el contrato no hay por qué comunicarlo, no es que Alianza Lima está resolviendo el contrato o en todo caso anunciar: no se renovará".

Uno de los primeros refuerzos de Alianza Lima es el ecuatoriano Gabriel Achilier. Su fichaje se dio hace unos meses y pese a que los íntimos jugarán en segunda división, el defensor llegó a Lima con intención de cumplir su contrato.

