El primer amor no se olvida: Ascues habló sobre su cariño por Alianza Lima

Fue uno de los jugadores más criticados en la temporada 2020 que terminó con el descenso de Alianza Lima. El volante y defensor Carlos Ascues hoy defiende la camiseta de Alianza Atlético, pero no olvida su hinchaje por el club íntimo.

Carlos no se perdió el encuentro donde Alianza Lima se impuso por 1-0 a Deportivo Municipal con gol de Jefferson Farfán en su primer partido desde su vuelta al fútbol peruano.

"Como hincha siempre veré a Alianza. Lo hice cuando estuve en San Martín, Melgar, en el extranjero. Siempre he apoyado estando o no. Me hubiese gustado jugar y compartir con él en Alianza. Espero compartir con él más adelante", contó el 'Patrón' en nota a El Bocón.

Sobre la nueva oportunidad, indicó: "Agradezco al técnico Jahir Butrón y al presidente Lander Aleman a raíz que tuvimos un mal año. Arriesgaron y confiaron en mí. Mi objetivo es sumar y llegar lo más lejos posible".

Carlos Ascues disputó algunos partidos de la selección peruana en el proceso de clasificación al Mundial Rusia 2018.

Lee También