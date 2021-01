Quiere volver: Gabriel Achilier no pierde esperanza de jugar en Alianza Lima

Gabriel Achilier fue el primer refuerzo de Alianza Lima para la temporada 2021, pero el descenso, algo que nadie esperó, terminó por cambiar los planes del Fondo Blanquiazul con respecto al futuro del defensor ecuatoriano.

Achilier llegó a Lima para cumplir con su contrato, y tras varias semanas de conversaciones y negociación, el zaguero mundialista con su selección fue prestado al Orense de la Serie A de Ecuador, pero sigue perteneciendo a Alianza Lima.

¡LA ESPERA TERMINÓ! ¡BIENVENIDO GABRIEL A TU PROVINCIA! ����



Desde hoy, @GabrielAchilier será #MásOrenseQueNunca.



Hace pocos minutos, el defensa central #Orense, firmó su contrato junto a nuestra presidenta Martha Romero. ¡A defender con orgullo los colores de tu provincia! �� pic.twitter.com/GAp6p7gKjP — Orense Sporting Club (@Orense_SC) January 21, 2021

Aunque el 2021 jugará en Ecuador, Gabriel no pierde las esperanzas de ponerse la camiseta blanquiazul: "Esa es la intención de todos, poder sumarme. Estoy seguro de que va a ser este año porque Alianza Lima va a armar un equipo competitivo para estar nuevamente donde se merece. Sumarme sería especial por el esfuerzo que hizo la institución por buscarme y por tenerme en el club”, indicó en entrevista a 'Toca y Pasa'.

En los planes de Achilier no estaba jugar en Segunda División y lo admitió: “No era lo que queríamos. Jugar en Segunda no estaba en mis planes. Siento que soy un jugador de muy buen nivel, que he demostrado mi categoría, mi valía. Merezco también resaltármelo, uno sabe lo que ha hecho, lo que ha dejado”.

¡A la victoria volveremos!��



Carlos Bustos se pone la blanquiazul en este 2021, con la convicción de volver más grandes que nunca.



¡Le deseamos muchos éxitos en este nuevo camino!����#ElCorazónDelPueblo��#ADondeVayasTeSigo���� pic.twitter.com/3mJIyu4HDq — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 15, 2021

Las otras contrataciones de Alianza Lima para la temporada 2021 fueron el técnico argentino Carlos Bustos y los futbolistas Yordi Vílchez y Edhu Oliva.

