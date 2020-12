Jean Deza asegura que tiene ofertas de equipos para la temporada 2021

Luego de tener un buen 2019 con UTC de Cajamarca, Jean Deza volvió a llamar la atención de los grandes del fútbol peruano. El volante finalmente fichó por Alianza Lima, que prometía una buena campaña.

En las primeras semanas las apariciones de Jean Deza en programas de espectáculos obligo a que el Fondo Blanquiazul rescinda el contrato de Jean, quien al dejar el equipo íntimo fue contratado por Binacional.

El contrato firmado con el equipo de Juliaca solo fue hasta terminar la temporada 2020 y con miras al 2021, Jean Deza confirmó que tiene propuestas para el 2021: "Hay propuestas, pero aún nada concreto", respondió con un mensaje en su cuenta de Instagram.

Con UTC de Cajamarca tuvo su mejor rendimiento y para muchos, parte de ellos fue responsabilidad de Franco Navarro, quien dejó el equipo de Cajamarca para volver a Deportivo Municipal, el club que lo vio nacer en el fútbol.

Franco reconoció su talento, pero no aseguró que en caso vuelva a dirigirlo, Jean tenga byen rendimiento: “Es verdad que él es importante y que tiene todas las condiciones del mundo, pero que yo lo pueda encaminar, no me atrevo a decir eso. No sé cuál es su situación, no he tocado el tema de refuerzos".

