Cosas raras se ven dentro del fútbol peruano, porque se pasan de un equipo a otro con una facilidad absoluta. En este caso, es más fuerte porque se trata de un anhelo expreso. De quien supo jugar en Alianza Lima, y ahora con todos sus fuerzas quiere estar en la vereda rival: Universitario de Deportes. En una nota reciente, Jean Deza contó experiencias de su vida, pero en este caso, nos quedamos con una sensación actual, que seguramente dará mucho qué hablar en este preciso momento.

¿Por qué Jean Deza quiere jugar en Universitario de Deportes?

El actual delantero de Sport Huancayo, se presentó en el programa Fútbol Champagne, donde explicó por qué le interesa ser jugador merengue en este momento de su vida profesional: “Sí, me gustaría la ‘U’. Estoy acostumbrado (a jugar ante 50 mil hinchas). Es lindo. El fútbol peruano necesita que las canchas se llenen. Es otra pasión. Me gusta jugar en un estadio lleno. Es mi personalidad. Me gusta cuando entro a la cancha. Me encanta. Me motiva. Esa cancha está hermosa. Dios quiera”.

¿Jean Deza descendió con Alianza Lima en 2020?

Recordemos que hace unos años Jean Deza tuvo hasta dos etapas con camiseta de Alianza Lima. La más recordada es sin duda alguna, la de la temporada 2020 donde el equipo tocó fondo y terminó descendiendo. Aquel año fue marcado por indisciplinas, hechos negativos fuera de la cancha, junto a un rendimiento paupérrimo de todo el plantel en general. El Loquito no se siente parte de ese fracaso, porque a él lo botaron tiempo antes, señala. Sin embargo, los hinchas lo detestan por su poco compromiso mostrado.

El Ratón también explicó por qué no jugó en el otro grande del fútbol peruano: “Yo casi estaba firmado en Cristal en el 2020. Faltó billete. La segunda opción era Washington Corozo. Ellos tenían una página web donde veían todas las cualidades de un jugador. Me dijeron: ‘Jean, eres el segundo jugador que mejor uno contra uno y el mejor sprint en Sudamérica’. ¿Tú sabes quién es el primero? Everton. Everton volaba y yo era segundo. No lo podía creer. Y tercero era Corozo. Por eso, cuando yo firmo por Alianza, lo llevan a Corozo”.

Jean Deza en la temporada 2020 con Alianza Lima. (Foto: Twitter).

¿Por qué Jean Deza no volvería a Alianza Lima?

Es más, Jean Deza no quiso cerrar su participación en este aspecto, dejando en claro que no lo une nada con el equipo del pueblo. Después de todo lo que vivió en tienda íntima en épocas pasadas, cuando la noche era el motivo de sus constantes irresponsabilidades: “Tengo un resentimiento con Alianza, no con la hinchada, porque la hinchada no tiene nada que ver, sino con el Fondo Blanquiazul. Pero igual, hay que ser realistas: mi nombre en Alianza Lima está manchado. Es un lugar donde no me sentiría cómodo”.