Qué locura como todos los temas se terminan uniendo para llegar a conceptos donde seguramente se busca apoyar, mejorar, y concientizar desde una crítica constructiva. Pero si viene de un personaje como Jean Deza, quizás los comentarios no son los mejores del caso. Ahora, el Loquito, como se le conoce al delantero de Sport Huancayo, tocó un tema general que seguramente le caerá a un seleccionado peruano. Quien confesó su nueva afición lejos del fútbol profesional.

¿Qué dijo Jean Deza y por qué lo relacionan con Renato Tapia?

En una charla con el programa Fútbol Champagne, programa deportivo de YouTube, Jean Deza habló sobre lo que siente cuando los jugadores profesionales confiesan no ver partidos completos: “Gente que no ve fútbol es gente que no se quiere superar, para mí como futbolista. Después su vida privada es otra cosa como futbolista porque tú miras a los más grandes. Yo juego de extremo ¿A quién me gusta mirar a mí? A Neymar, en ese tiempo a Ribery, era el mejor jugador del mundo jugando con los brazos”.

¿Cuál es la polémica con Renato Tapia?

Lo cual rápidamente se relacionó con la última confesión de Renato Tapia, quien en sus tiempos libres prefiere pasar la vida en videojuegos a otros aspectos. Viralizando un video donde confiesa que el Dota es vida, y es mucho más importante que ver hasta la UEFA Champions League. Generando diferentes conceptos entre la sociedad deportiva. Porque es un perfil nunca antes visto en el volante del Leganés de la Liga Española, sorprendiendo a propios y ajenos. Teniendo relación con lo que explicó antes El Ratón, en un aspecto mucho más general.

Ahora, lo que termina siendo curioso después de que explote toda esa polémica, es la lesión que sufrió Renato Tapia en la penúltima jornada jugando con el Leganés. Siendo desconvocado para el partido ante el Valencia, y posteriormente en la Selección Peruana. Donde dejó una bomba de tiempo en la planificación de Jorge Fossati, quien seguramente contaba con El Cabecita para los partidos contra Uruguay y Brasil. Al parecer, la polémica lo seguirá hasta el fin de los tiempos, al ex Celta de Vigo.

Jean Deza dentro de la nota con dicho medio de comunicación, reveló que le gustaba ver como juega Franck Ribéry, el retirado delantero francés, que jugaba en el puesto donde ahora compite el ex Alianza Lima: “Tú sabes, que tú te puedes impulsar con los brazos. Impulsar es una cosa a que tú cambies el ritmo ¿Me entiendes?. Yo estoy que hago el mano a mano contigo y tú sabes que el volante o el ‘6′ viene a hacerte esto (empujarte), tú le pones el brazo y tú te impulsas con él y vas más rápido”.

Para Jean Deza lo importante en un jugador profesional, es lo que pasa mientras no estás entrenando. En este caso, tiene que ver mucho con el aspecto de ver partidos de fútbol, para entender un poco más el juego, o posicionarte en el campo. Dejando una crítica también para algunos compañeros de la Liga 1 como tal: “Te enseña esas cosas, te enseña también a manejar los tiempos, te enseña la técnica y a cómo perfilarte. Hay muchos jugadores en el fútbol peruano que no saben jugar perfilado”.

¿Cuánto gana actualmente Renato Tapia?

Renato Tapia gana 100 mil dólares mensuales, según el Diario Trome de Perú. Si esta cifra es cierta, el volante se llevaría más de 2 millones por las dos temporadas que firmó por el Leganés. Siendo un gran contrato en la vida del jugador formado en Esther Grande de Bentín y Sporting Cristal. Quien dejó el Celta de Vigo para dar un salto económico muy importante. Cumpliendo con lo planificado en este aspecto de su vida profesional.