Jean Deza vivió un partido aparte en el duelo entre Sport Huancayo ante Alianza Lima. Chocando por la fecha 15 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 de Perú, el ‘Ratón’ armó polémica durante toda la semana pevia al encuentro e incluso declaró que sí celebraría si hace un gol a pesar de su pasado íntimo.

Pero no ocurrió nada de eso y, si bien tuvo un partido desequilibrante durante el primer tiempo, el técnico Franco Navarro decidió sacar a Jean Deza en el complemento, para enojo del extremo. Luego, ya en zona mixta, el hábil jugador se detuvo y habló sobre lo que para él significa Alianza Lima y el Fondo Blanquiazul .

No guardándose nada, Jean Deza dejó un devastador mensaje contra el Fondo Blanquiazul: “Lo que la gente me grita, yo lo entiendo, porque cuando hay una entrevista siempre lo interpretan mal. Siempre lo voy a repetir: yo no tengo nada contra el hincha ni contra el escudo de Alianza, yo sí tengo algo guardado con el Fondo Blanquiazul, pero no con la gente”.

¿Por qué Jean Deza lapidó al Fondo Blanquiazul?

Hay que recordar que las declaraciones de Jean Deza sobre el Fondo Blanquiazul tienen un trasfondo más amplio que un simple partido de fútbol. Estando en Alianza Lima por última vez en el 2020, el extremo acusó de malos manejos a los dirigentes e incluso reveló que lo “quisieron desaparecer del fútbol”.

Lo cierto es que su rendimiento con Alianza Lima en el 2020 no fue bueno. Jean Deza solo disputó 15 partidos, no anotó ningún gol y tampoco brindó ninguna asistencia. Es más, durante esa época lamentablemente salió más en programas de farándula que en los de fútbol. Habrá que ver cómo sigue esta situación y si el ‘Ratón’ revela a fondo cuál fue todo el daño que le hicieron.

Publicidad

Publicidad

ver también Se la pasó lesionado durante mucho tiempo y ahora volvería por todo lo alto a la Selección Peruana

ver también ¿Alianza Lima dividido? El contundente mensaje de Paolo Guerrero sobre Hernán Barcos

¿Cuándo jugó Jean Deza en Alianza Lima?

Jean Deza vistió la camiseta de Alianza Lima en dos oportunidades: la primera en el 2015 y la segunda en el 2020. No marcando ningún gol en 27 partidos, su actuación no guarda un buen recuerdo en la temporada 2020, pues estuvo más en programas de farándula que en los deportivos.

¿Qué es el Fondo Blanquiazul?

El Fondo Blanquiazul es un grupo de inversores que mantienen la economía de Alianza Lima. Con un fuerte capital para tener potestad sobre las decisiones del club, hoy su representante legal es Jorge Zúñiga, abogado especialista en derecho corporativo.

Encuesta¿Hace bien Deza en hablar del Fondo Blanquiazul? ¿Hace bien Deza en hablar del Fondo Blanquiazul? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad