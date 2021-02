No pierde las esperanzas: Wilmer Aguirre espera volver a Alianza Lima

El descenso de Alianza Lima llevó a que muchos jugadores identificados o con un paso por el club íntimo se ofrezcan a jugar por el equipo íntimo. Uno de ellos Wilmer Aguirre, uno de los delanteros de los últimos años más identificados con tienda blanquiazul.

"No he tenido contacto con gente de Alianza. Se podría decir que son simplemente comentarios que salen. He tenido conversaciones con algunos clubes, pero nada concreto", dijo el 'Zorrito' en entrevista a Radio Ovación.

El delantero tres veces campeón con Alianza Lima, agregó: "Como hincha siempre a fin o principio de año siempre me ilusiono con la posibilidad de regresar. No pierdo las esperanzas de algún día volver a mi casa. Mi sueño es retirarme ahí".

Sobre el plantel que arma Alianza Lima, dijo: "Siento que a Alianza le falta más gente. No creo que pueda pelear con jóvenes. Hoy más que nunca Alianza tiene que recuperar esa identidad que se ha perdido muchos años atrás. Necesita jugadores que estén comprometidos y que tengan ese amor al club. No lo digo por mí. Hay muchos jugadores que están identificados que a ojos cerrados, como yo, regresarían a Alianza".

La última etapa de Wilmer Aguirre en Alianza Lima fue la temporada 2013 y 2014, luego de su paso por San Luis de México, donde militó por 3 años tras su buen rendimiento en la Copa Libertadores 2010.

