Gorosito empezó con la rotación y Alianza Lima tendrá inédita alineación en Liga 1

Pensando en Boca Juniors, el técnico Néstor Gorosito sabe que no puede seguir jugando con los titulares tanto en la Liga 1 de Perú como en la Copa Libertadores 2025. Por eso, el estratega llegó a la conclusión que, para su duelo de este sábado 15 de febrero ante Alianza Atlético de visita, tendrá que rotar futbolistas. Así pues, el cuadro íntimo presentará una alineación alterna para el partido por la fecha 2 del Torneo Apertura 2025.

En un primer momento, hay que tener en claro que para el partido no estarán convocados ni Pablo Lavandeira ni Paolo Guerrero, ambos guardados para el cotejo entre Alianza Lima vs. Boca Juniors de este martes 18 de febrero. Además, también se conoció que el volante Gonzalo Aguirre quedó fuera de la lista otra vez puesto que Néstor Gorosito no lo ve como un elemento indispensable.

El once titular de Alianza Lima

Gorosito elegido el DT de la fecha 1 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Liga 1)

Con estos puntos claros, ahora hay que definir cuál será la alineación titular de Alianza Lima ante Alianza Atlético por la fecha 2 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 de Perú. Sabiendo que tendrá que rotar jugadores, el técnico argentino Néstor Gorosito ya alista el once titular y habrá varias sorpresas en todas las líneas del cuadro íntimo, empezando por la defensa.

Así pues, se confirmó que el técnico Néstor Gorosito prepara varias rotaciones en Alianza Lima y las principales estarían en la defensa. Con todo ello, se confirmó que cambiará centrales, volantes y delanteros para su duelo de este sábado 15 de febrero en Trujillo ante Alianza Atlético.

De esta manera, el once titular de Alianza Lima ante Alianza Atlético será con: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Erick Noriega, Ricardo Lagos; Fernando Gaibor, Jean Pierre Archimbaud, Pablo Ceppelini; Kevin Quevedo, Alan Cantero y Eryc Castillo.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Alianza Atlético?

Alianza Lima vs. Alianza Atlético juegan este sábado 15 de febrero desde las 3:30 PM por la fecha 2 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 de Perú. Chocando en el estadio Mansiche de Trujillo, el cuadro del técnico Néstor Gorosito presentará una alineación alterna pensando más en su cotejo ante Boca Juniors.

¿Cuál será la alineación de Alianza Lima vs. Alianza Atlético?

Alianza Lima saldrá con el siguiente once titular: Viscarra; Enrique, Zambrano, Noriega, Lagos; Gaibor, Archimbaud, Ceppelini; Quevedo, Cantero y Castillo.

