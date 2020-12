Administrador de Cienciano: "Descenso de Alianza Lima es un duro golpe económico"

El descenso de Alianza Lima no solo genera pérdida económica en la institución blanquiazul, también lo hará en el resto de equipos que disputarán la Liga 1 la temporada 2021, así lo reconoció el administrador de Cienciano, Sergio Ludeña.

"Que descienda Alianza es un duro golpe económico para todos los demás equipos. Hay una partida económica importante a todo nivel cuando se tiene a Alianza en el torneo. Nosotros vamos a tener que bajar nuestros presupuestos proyectados por no tenerlo en la primera división", indicó Ludeña en entrevista a Barrio Fútbol.

Ante los rumores de la posible anulación del descenso, indicó: "Considero muy poco probable que la Federación elimine la baja. Pero sí, Licencias debió actuar con un portal de transparencia para saber qué pasó, si se pagó, cuándo se pagó. No quedó todo claro. Eso ayudaría mucho al fútbol".

Aunque en la Liga 1 los clubes tendrá pérdidas, los directivos de los equipos que participan en la Liga 2 se mostraron optimistas con la atención que recibirá el torneo, además del ingreso económico que tendrá cuando Alianza Lima juegue de visita.

“Aprovechemos que Alianza viene con un plus para que la televisión se encargue de apoyar a los demás clubes, es un plus que hay que aprovecharlo, no mirarlo como un enemigo, más bien mirarlo como una ayuda", dijo Lander Aleman, presidente de Alianza Atlético.

