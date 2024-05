Jaime Ayoví fue clave para Emelec en el Clásico del Astillero, tras marcar el gol del empate ante Barcelona SC. El delantero ecuatoriano también le marcó nuevamente a Universidad Católica en la fecha 11 del campeonato. En estos encuentros el 9 hizo dos celebraciones que fueron comparadas con la de Joao Rojas, actual jugador de Barcelona SC.

En el Clásico del Astillero fue muy claro que su celebración era una “burla” a un festejo de Joao Rojas, cuando jugaba en Emelec. Sin embargo, ante Católica hizo otro ademán para celebrar su gol, pero finalmente esto también fue comparado con el festejo de Joao Rojas.

En dicha celebración, Jaime Ayoví se tapó los oídos con los índices, tal y como lo hizo Joao Rojas en varias ocasiones, pero también como lo hacen cracks mundiales como Memphis Depay, entre otros. “Relájate y yo celebro como me dé la gana, si quiero imitar algo que me parece gracioso, lo hago y segundo, pues ni me interesa lo que haga o deje de hacer“, comentó el goleador en sus redes sociales.

Jaime Ayoví regresó a Emelec a mitad de 2023 para ayudar al equipo azul a no descender. El delantero terminó el año como titular con los azules y ahora lleva una importante racha de 3 goles consecutivos, vs Aucas, vs Barcelona SC y vs Universidad Católica.

Así fue la última celebración de Jaime Ayoví en el gol de Emelec. (Foto: @CSEmelec)

La disputa con Joao Rojas para los hinchas de Emelec y también para los hinchas de Barcelona SC se da por varios motivos, pero principalmente viene influenciada por lo que fue el ‘camisetazo’ del jugador. El extremo se declara hincha de Emelec, incluso tiene tatuado el escudo en su pierna derecha, pero ahora juega en el máximo rival de los azules.

Jaime Ayoví y sus números como jugador de Emelec

En este 2024, Jaime Ayoví se ha visto más relegado a un rol alterno con la camiseta de Emelec, puesto que, Facundo Castelli viene siendo el titular desde el comienzo de cada encuentro. Pese a esto, la ‘Yoya’ lleva 11 partidos jugados en la etapa con 4 goles a favor.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jaime Ayoví con Emelec?

El contrato de Jaime Ayoví con Emelec estaba planteado en un inicio hasta mitad de temporada, sin embargo, el delantero fue renovado y forma parte del club hasta finales de 2024. Actualmente, tiene 36 años y su continuidad vendrá determinada por el nivel de juego que le aporte al equipo.