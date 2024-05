Cristiano Ronaldo se alista para un final de temporada donde el luso tiene su mirada entre Oriente Medio y el viejo continente. El delantero portugués del Al-Nassr festeja por estas horas un título ganado al oeste de Europa y donde CR7 no tuvo participación directa. Muchos siguen ilusionados con una vieja promesa que nunca se convirtió en realidad. Se verá con varios de los campeones en la Eurocopa de Naciones que viene en Alemania.

¿Real Madrid? Ni mucho menos. La casa blanca del fútbol levantó su título de LaLiga número 36 este fin de semana con una victoria ante Cádiz como local por 3-0 que acompañada por la derrota de Barcelona en Girona acompañó todo. El mensaje de Cristiano Ronaldo en sus redes sociales y mientras espera por el Al-Okhdood Club va dedicado a un Sporting Lisboa que tocó el cielo en Portugal a lo largo de las últimas horas. No olvidemos que CR7 nació a nivel de césped en el José Alvarade de Lisboa.

“¡Felicidades campeones!”, dicta la historia de CR7 en sus redes sociales. Sporting Lisboa vuelve a quedarse con una liga comandada en este siglo por la dictadura entre Porto y Benfica. La victoria ante Portimonense como local por 3-0 necesitaba un resultado para dar la vuelta: que las Águilas no ganasen ante Famalicao. El equipo de Ángel Di María se estrelló en al norte del país con un 2-0 que da el título número 20 a los Leones. Una auténtica fiesta se llevó la noche de una capital lusa donde Cristiano y a la distancia se sumó a los festejos.

Un equipo más que prometedor ha demostrado ser hasta aquí Sporting. Los 84 puntos en 32 jornadas van acompañados de un total de 92 goles (más que nadie) y de solo 2 derrotas cuando restan un par de fechas. La máquina de Rubén Amorim y del delantero sueco Viktor Gyökeres fue siempre el más regular de un torneo donde Benfica se quedó a 8 unidades de los Leones y donde Porto apenas suma 66 en la tabla general. El equipo de Lisboa volverá a la Champions a la espera de un verano que apunta a ser movido en todos los sentidos.

Fanáticos del Sporting festejan el título ganado hace unas horas: IMAGO

¿Por qué? Pues por qué sus dos máximos exponentes gustan en media Europa. Rubén Amorim y sus apenas 39 años no han evitado que incluso se le relacionase semanas atrás con Liverpool en la era post Jürgen Klopp. Su flexible línea de tres en defensa, así como los ataques verticales de sus carrileros para nutrir de goles a Viktor Gyökeres generan informaciones de todo tipo tras meses de regularidad y goleadas por doquier. La Premier League se encuentra atenta y otros gigantes en horas bajas seguro que también. Tiene contrato hasta el 2026.

Viktor Gyökeres, un depredador total

25 años tiene esta perla sueca cuyo festejo con mascara ya es tendencia en todo Portugal. Un delantero plagado de recursos y que en estos meses ha firmado 41 goles en 47 partidos. Sporting ya pide 100 millones de euros por su ficha y se espera que al igual que Rubén Amorim, tenga ofertas de sobra cuando lleguemos a los meses de julio o agosto. Tuvo ya su paso por una Premier donde Brighton no acabó de verse sorprendido por sus prestaciones.

Viktor Gyökeres, el otro gran artífice del título del Sporting: IMAGO

Los números de CR7 en Sporting Lisboa

Hablamos de la primera casa de Cristiano en este juego. Durante la temporada 2002/2003 toda Portugal se vio revolucionada por un joven que desde las bandas era un puñal en todos los sentidos. 7 asistencias y 5 goles en 31 partidos llamaron la atención de Europa y de un Jorge Mendes que recibía ofertas de todo tipo. La historia cuenta como en el amistoso entre Sporting y Manchester United por la inauguración del José Alvarade, Sir Alex Ferguson vio un diamante en bruto que años después sería ícono en Old Trafford.

¿Amorim no quería a CR7?

“Me han hecho esta pregunta 1.000 veces. Es jugador del Manchester United, tiene su historia y todos en el Sporting lo quieren mucho…Es él quien dice que le dejen en paz para decidir su futuro. Él es quien decide su futuro, así que no voy a hablar de eso aquí, porque son cosas que no decido yo”, extractos de diversas ruedas de prensa del entrenador luso cuando CR7 buscaba dejar Old Trafford. Se analizó un regreso a casa, pero medios como The Times incluso aseguraron en su día que Amorim puso su contrato a disposición de la directiva de Sporting en caso de que Cristiano firmase.