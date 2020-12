Alivio en River: Palmeiras limpió a la incorporación más cara de su historia

Luego de cumplir el préstamo por un año en las filas de Junior de su Colombia natal, a Miguel Borja le llegó la hora de retornar al Palmeiras para ponerse a disposición del técnico en vistas a la segunda mitad de la temporada 2020/2021.

En las últimas horas, exteriorizándose una noticia más que impactante, desde Brasil se conoció que el artillero no sería anotado por el Verdão para afrontar el resto de la presente Copa Libertadores. Cabe destacar que, a falta de algunas semanas para los duelos contra River, todos los caminos indican que el cuadro de San Pablo no contará con el fichaje más caro de su historia, el cual llegó a principios del 2017 procedente de Atlético Nacional.

En diálogo con GloboEsporte, Borja, exteriorizando su dolor por el momento que le toca vivir, manifestó: "Estoy triste, me sorprendió que el Palmeiras no contara conmigo para la Libertadores. Podría ayudar en la semifinal. Tenía muchas ganas de ayudar. Le tengo un gran cariño al Palmeiras por todo lo que hice y por lo que la afición hizo por mí".

Desconociendo los motivos por los que aparentemente no será tenido en cuenta para afrontar las semifinales del torneo internacional contra el Millonario, Miguel completó: "No entiendo por qué no me quieren. Soy jugador del Palmeiras, solo tenía que llegar, ponerme la camiseta y jugar. No entiendo esta situación".

