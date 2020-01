Ya pasó más de un año, pero el recuerdo de la final de la Copa Libertadores 2018 sigue muy vigente en la mente de todos los futboleros.

.@AmealJorgeAmor "Lo dije en su momento cuando el plantel fue agredido: el partido en Madrid no debió haberse jugado. Libertadores de América en España, no lo entiendo. El tema del TAS es económico, no nos interesa, solo nos interesa lo deportivo". @futbolsmanchas pic.twitter.com/RqJQVvHzJu — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) January 26, 2020

Fue Ameal quien hizo referencia a dicho evento en su visita al programa Fútbol Sin Manchas, que se estrena en el Canal 26.

El presidente de Boca se manifestó en contra de que un torneo tan importante para América se haya definido en Europa, pero se despegó de la lucha para ganar el duelo en el TAS.

"Lo dije en su momento cuando el plantel fue agredido: el partido en Madrid no debió haberse jugado. Libertadores de América en España, no lo entiendo. El tema del TAS es económico, no nos interesa, solo nos interesa lo deportivo", afirmó.

.@AmealJorgeAmor "No tengo nada que hablar con @TanoAngelici. Si no hablé antes, con cosas que no estamos de acuerdo no tengo nada que hablar con él. Hablará la auditoría". @futbolsmanchas pic.twitter.com/UBjP6ivbmc — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) January 26, 2020

Claro, uno de sus grandes objetivos es también despegarse de la forma de pensar y accionar de Daniel Angelici, a quien reemplazó en su puesto.

"No tengo nada que hablar con Angelici. Si no hablé antes, con cosas que no estamos de acuerdo no tengo nada que hablar con él. Hablará la auditoría", avisó sobre las irregularidades encontradas en el club.

