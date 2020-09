Amenaza y otra agresión: Alexi Gómez fue acusado nuevamente y él negó todo en Instagram

A Alianza Lima parece no salirle nada este año. Practicamente todas las cotrataciones que hizo este año han tenido problemas disciplinarios como Carlos Ascues y Beto da Silva.

Otros actos han sido incluso más graves como las acusaciones a Jean Deza y a Alexi Gómez. Ambos han sido acusados por violencia doméstica, cuando el club quiere dar supuestamente una imágen de igualdad de género, un trabajo que haría en conjunto con el Ministerio de la Mujer.

El caso del Tornado ya está resuelto en el club: lo despidieron. El de Alexi Gómez, sin embargo, genera muchos cuestionamientos en la dirigencia pues en mayo recibió una denuncia y este septiembre el señalamiento se repitió.

Andrea Barrantes, su expareja, contó: "Llegó casi a la medianoche tomadísimo. Me agarró mi celular, me empezó a doblar las manos, por eso los moretones, me agarró del cabello y me decía ‘¡yo soy loco!’ y me samaqueaba contra la cama". Además, contó que la amenazaron y por ello dijo: "Cualquier cosa que me pase de ahora en adelante yo lo responsabilizo a él".

�� Alexi Gómez publicó este comunicado en sus redes sociales luego de que su expareja Andrea Barrantes lo denunciara nuevamente por agresiones y estar detrás de amenazas de muerte pic.twitter.com/RBCL9HmEHC — Alianza History ���� (@alianzahistory) September 21, 2020

Tras ello, el propio jugador, mientras su equipo jugaba, sacó un comunicado en Instagram negándolo todo. "Sus expresiones constituyen un grave delito de difamación contra mi derecho de imagen", añadió.

Así, Alexi Gómez sigue involucrado en temas que no tienen nada que ver con fútbol. En deporte, por otro lado, sigue dejando que desear ¡Mal Alexi!

Y ahorita están pasando nuevamente en la tele, sobre las agresiones de Alexi Gómez, interesante este club�������� https://t.co/fIfT6mcj7N — Marina ������ (@Laureguixplicit) September 21, 2020

