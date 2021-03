¿Que el fútbol femenino no vende? El mejor rating de Win en 2021 fue por las mujeres

Aunque América de Cali femenino no logró el título de la Copa Libertadores, tras perder la final contra Ferroviaria, si consiguieron unir al hincha y fanático del fútbol colombiano en general. Sin importar los colores, Colombia le dio su apoyo al equipo profesional de mujeres del cuadro caleño.

Una de las grandes polémicas que surgió en 2021 con la Dimayor tuvo que ver con el torneo que propusieron y organizaron para la rama femenina. Decenas de profesionales se unieron y exigieron a la entidad respeto por su profesión y darles a ellas un torneo digno que les proporcione igual y la oportunidad de seguir potenciando el fútbol femenino.

Muchos aseguran que esta rama no vende, no genera ingresos. Pues bien, ese argumento comenzó a caerse gracias a la gesta del América femenino en la Copa Libertadores. La final que jugaron con Ferroviaria fue el compromiso más visto en la televisión colombiana en el fin de semana del 19 al 22 de marzo. Y no solo eso, es la mejor marca hasta ahora en rating del canal Win Sports en su señal básica.

Partido más visto del fin de semana:



América de Cali vs Ferroviária 4.1



Final Copa Libertadores Femenina



�� @WinSportsTV (Básico) — Rating Colombia (@RatingColombia) March 23, 2021

Una marca muy importante para el fútbol femenino teniendo en cuenta que en ese mismo periodo de tiempo, la agenda deportiva para el país tenía otros duelos bastante atractivos. Por ejemplo, el clásico que disputaron Millonarios y Atlético Nacional en el estadio El Campín.

