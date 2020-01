Condiciones tiene y de sobra, pero le falta una de las cosas más importantes de un futbolista: el profesionalismo. Andrés Ramiro ‘Manga’ Escobar quiere otra oportunidad en el fútbol colombiano, pero las puertas se le están cerrando.



Hoy parece ser otra persona, y el beneficio de la duda hay que dárselo, quien no ha cometido un error. En una entrevista que le concedió al portal Gol.caracoltv.com manifestó que quiere tener “la posibilidad de revertir la situación en algún momento (…) Los errores que cometí me marcaron, pero ya pagué o estoy pagando”.

El extremo, de 28 años, acaba de rescindir contrato con su último equipo, Alagoano, de Brasil, porque según el futbolista se atrasaron tres meses en los pagos.

“Hasta ahora no he recibido ofertas del fútbol colombiano. Mi presente no es bueno y es entendible, de todas maneras, no pierdo la fe y sigo trabajando”, dijo ‘Manga’.

El atacante es consciente de los errores que ha cometido durante su carrera, pero parece estar determinado a dejarlos atrás y centrarse en ser mejor profesional.

“Es que mira, quedé como si fuera el único jugador que se hubiera ido de joda antes de un entrenamiento. No justifico lo que pasó, pero he visto muchos casos de jugadores que han hecho lo mismo y llegan al camerino, piden que la prensa no se entere y ya está. No los exponen de la manera que lo hicieron conmigo. Hubo maldad (…) Que se tomen fotos al interior de la institución para afectar a un jugador, no se ha visto nunca, ni creo que se vea. Me pasó a mí y a veces pienso que solo hubo un caso en el mundo y me pasó a mí”, le contó Escobar a Gol.caracoltv.com

Su afinidad por el Deportivo Cali, en donde surgió como futbolista, lo ha hecho tener acercamientos y a pesar que deja a un lado pedir un salario ostentoso, no se ha concretado su vinculación por sus antecedentes de indisciplina.

“Lo único que quiero es volver a jugar, reaparecer en algún equipo”, concluyó Andrés ‘Manga’ Escobar.

