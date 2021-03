Ángel Cappa: "Alianza Lima no se presentó al control antidoping"

En entrevista a TyC, el argentino Ángel Cappa, quien fuera técnico de Universitario la temporada 2002, recordó el título del Apertura de ese año. El DT reveló que le da vergüenza las lisuras que dijo aquella tarde, pero reveló un detalle poco conocido de aquella temporada con respecto a Alianza Lima.

"Hemos pasado tantas cosas (título del Apertura con Universitario el 2002). En 9 partidos seguidos nos echaron 1 jugador antes de la media hora. En el último partido del campeonato Alianza Lima no se presentó al control antidoping y el informe del árbitro dijo que no se presentaron porque perdían el avión".

Agregó: "No nos pagaban nunca, nos pagaron un mes y en el último partido el árbitro dio 5 minutos de descuento y jugó como 8 o 9. Toda la presión que yo sentí salió en ese momento. Estaba justifdicado (el insulto) pero me da vergüenza, trato de no verlo más".

Luego de su paso por Universitario, Ángel Cappa volvería al Perú años después para dirigir a la Universidad San Martín donde solo estuvo unos meses.

El técnico argentino trabajó para distintos equipos de España entre ellos Real Madrid y Barcelona, donde tuvo labores como asistente y analista de partidos. Su campaña como entrenador más recordada es con Huracán el 2009.

