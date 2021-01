Ángel Comizzo habló de la partida de Alejandro Hohberg y de su remplazante

Ángel Comizzo despierta dudas en el hincha de Universitario de Deportes. Desde su llegada y su contrato hecho por la administración de Gremco y Moreno, ha sido muy cuestionado por su trabajo y sus valores como profesional.

Su actitud con los árbitros y con sus colegas siempre dejó que desear. Además, en la final, su capricho perjudicó directamente a sus dirigidos que necesitaban tiempo para pretender igualar la final.

Uno de los temas que más se habló después de eso fue del rendimiendo de Alejandro Hohberg. Se dijo que se llevababa mal con el DT y que tenía su destino definido. Este lunes, justamente, Ángel David Comizzo habló al respecto.

"Nunca hemos tenido inconveniente con Alejandro Hohberg. Siempre hemos trabajado de manera conjunta. Las razones por las que no está las explicó Francisco Gonzáles y no quiero hablar de jugadores que no están", comenzó negando cualquier tipo de conflicto con el extremo.

Así también, habló de su posible remplazante. Buscan a alguien en su lugar y que sea peruano: "Estamos analizando la posibilidad de que llegue un jugador nacional que pueda llegar en lugar de Alejandro Hohberg". "Estamos en búsqueda de un jugador extranjero y de uno o dos nacionales", sintetizó el tema de las contrataciones.

Así, nada habría pasado entre el DT y el jugador y todo serían cuestiones puramente profesionales. Ya se conoce la versión del jugador, periodistas, director y entrenador. La novela ya está completa y el jugador ya está en Cristal ¡A mirar para adelante!

