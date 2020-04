Antonio Cassano llenó de elogios a un jugador de River: "Es un monstruo"

La primera etapa de Jorge Carrascal en River Plate no fue la esperada. Si bien mostró algunos buenos argumentos, lo cierto es que el volante ofensivo colombiano, que anteriormente había sido comparado con el mismísimo Neymar, no contó con muchas oportunidades y quedó relegado dentro de la consideración de Marcelo Gallardo. De todas maneras, cuando todos imaginaban que no continuaría en la institución, el propio entrenador Millonario pidió que se ejecutara su compra.

A partir de allí, y, si bien sigue sin ser titular, el exjugador de Millonarios, Sevilla Atlético y Karpaty Lviv tuvo más chances y ofreció actuaciones más interesantes. Así fue como, con 21 años de edad, fue convocado por la Selección Colombia para disputar el Torneo Preolímpico que se desarrolló en su país. Y, pensando a futuro, se perfila como una pieza importante dentro de las convocatorias del mencionado seleccionado sudamericano en torno a su plantilla mayor.

Jorge Carrascal, futbolista de River Plate. (Foto: Getty)

Esta capacidad técnica de Carrascal generó elogios de personalidades importantes del fútbol. Y quien se sumó a ese carrusel de palabras positivas hacia el futbolista de River fue Antonio Cassano, recordado y talentoso delantero italiano que defendió camisetas como las de Inter, Roma, Milan y Real Madrid. "Ni a Messi le vi hacer las cosas que él hizo. En una entrenamiento en la Roma, lo vi tirar un centro de taco. Todavía no puedo entender cómo lo hizo", supo afirmar Leandro Cufré sobre el europeo.

Pero, en esta oportunidad, los elogios fueron por parte de Cassano y hacia Carrascal: "El que puede marcar seriamente los próximos años del fútbol es Jorge Carrascal, de River Plate. Es un monstruo", exteriorizó Cassano sobre el volante de RIver en una charla vía Instagram cuando lo consultaron sobre los jugadores jóvenes que aparecieron en los últimos tiempos y a los que les veía potencial como para poder consolidarse en lo más alto del fútbol mundial dentro de un tiempo.

"También me gustan Gnabry del Bayern Munich, Christian Pulisic del Chelsea, Jadon Sancho del Borussia Dortmund y Leroy Sané de Manchester City. Hace dos meses dije que otro fenómeno es Mason Mount del Chelsea y luego también lo dijo Messi. Y si lo dice Messi tendré razón, ¿no?", profundizó Cassano, enumerando a otros futbolistas jóvenes que se perfilan como potenciales estrellas en el mundo.

