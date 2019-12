Arévalo explotó en la radio contra la nueva dirigencia y le pegó a Riquelme

Siempre se relacionó a Martín Arévalo con el oficialismo que comandó Boca durante la presidencia de Daniel Angelici, es decir, desde el 2011 hasta hace unas semanas en el 2019.

Ahora que cambiaron autoridades en el club, después del aplastante triunfo de Jorge Amor Ameal, el periodista apunta constantemente contra los nuevos dirigentes.

Es especial, Arévalo le pega a Juan Román Riquelme, hoy vicepresidente segundo en Boca y encargado del fútbol en el Xeneize. Su relación tampoco era buena cuando el Diez se paseaba en pantalones cortos y botines en la cancha y los pasillos del club.

En Radio La Red, Arévalo apuntó contra la nueva dirigencia y también cuestionó al máximo ídolo del club después de no saber absolutamente nada del futuro del equipo profesional. Principalmente, cuestionó la nula comunicación para el público que hay sobre el próximo entrenador, el que será el encargado de sustituir a Gustavo Alfaro.

"Yo no entiendo como les parece tan normal que hace 21 días que no hay una sola palabra oficial del Comité de Fútbol sobre lo que se va hacer. En el Twitter oficial, hace dos días que el club no comunicaba absolutamente nada", empezó bastante caliente.

"Es raro. Cuanto menos es raro. Después de las elecciones, Riquelme no habló nunca más. Aquí nos vamos guiando por las acciones de las personas, hay dirigentes que no saben lo que está haciendo Riquelme. Al aire te lo pueden negar", agregó Arévalo, quien al mismo discutió al aire con el conductor Hugo Balassone.

Por último, apuntó: "Tiene que ver con los procedimientos. A mí me sorprende que desde que Riquelme ganó las elecciones no habló oficialmente absolutamente de nada".

+ El audio:

Lee También