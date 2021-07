Qué canal transmite Argentina vs. Ecuador por la Copa América

Por el duelo correspondiente a los cuartos de final de la Copa América, Argentina recibe a su similar de Ecuador en un encuentro que está pautado para celebrarse este sábado 3 de julio. Las emociones de este juego serán televisadas EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de DIRECTV SPORTS.

El partido se disputará en el n el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. La última vez que ambos planteles se midieron fue el pasado 8 de octubre del 2020 en un choque que concluyó con un triunfo por 1 a 0 a favor de la Albiceleste.

Los de Scaloni pretenden quedarse con el tiquete rumbo a las semifinales del torneo. Argentina viene consolidándose y sabe que para alcanzar las finales deberá superar a un interesante rival en esta instancia del torneo.

Ecuador, por su lado, no ha tenido los resultados que desea hasta el momento. Los de Alfaro han tenido un juego un poco confuso y esperan no cometer errores ante un oponente que no les perdonará.

Twitter: Selección Argentina

Argentina vs. Ecuador: ¿cuándo y a qué hora juegan por la Copa América?

Argentina y Ecuador se enfrentarán el sábado 3 de julio. El duelo entre ambas escuadras está pactado a las 22:00 horas (hora de Brasil) y tendrá lugar en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira.

Horarios por país

Argentina: 22:00 horas por DIRECTV SPORTS, Tyc Sports, Tyc Sports Play y TV Pública

Bolivia: 21.00 horas por TIGO SPORTS

Brasil: 22.00 horas por ESPN Brasil

Chile: 21.00 horas por DIRECTV SPORTS y ESTADIO TNT SPORTS

Colombia: 20.00 horas por DIRECTV SPORTS y CARACOL TV

Ecuador: 20.00 horas por DIRECTV SPORTS

México: 20:00 horas por SKY SPORTS y Fanatiz

Perú: 20.00 horas por DIRECTV SPORTS

Paraguay: 21.00 horas por TIGO SPORTS+

Uruguay: 22.00 horas por DIRECTV SPORTS

Venezuela: 21.00 horas por DIRECTV SPORTS

Estados Unidos: 18:00 horas PT / 21.00 horas ET por Telemundo Deportes, FOX Sports, TUDN, FOX Sports 1 y Univision

Twitter: Selección Ecuador

