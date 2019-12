Asprilla fue duro con Muriel: ''A mí me cae muy bien, pero no hace goles''

Faustino Asprilla es palabra autorizada para hablar de la Selección Colombia. El exjugador se refirió al momento que vive la 'tricolor' y fue crítico con los delanteros.

El 'Tino' no se mostró muy contento con la actualidad de la Selección de cara a las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, ya que no ve que se haya encontrado un equipo y dijo que se dependerá mucho de James.

"Los partidos de Eliminatoria son muy difíciles y a mí no me preocupa tanto el calendario sino el equipo. No sé si lo vamos a encontrar de aquí a allá. Creo que vamos a depender mucho de James, va a ser fundamental que llegue bien, él lo sabe'', dijo al programa Blog Deportivo de Blu radio.

Asprilla además mostró su preocupación por los delanteros de Colombia y aseguró que los atacantes marcan en sus clubes, pero en la Selección no lo hacen: ''También toca buscar y encontrar un goleador en la selección Colombia, a los mundiales se va con goleadores. Si Falcao está, da una mano como siempre, pero si no está, hay que buscar a uno. Porque no es lo mismo que Duván Zapata haga goles con el Atalanta y el otro por allá en el Rangers (Alfredo Morelos)''.

Faustino también se refirió al atacante del Atalanta Luis Fernando Muriel y fue crítico con él: ''A mí me cae muy bien Muriel, pero no hace goles con la selección, todos son en partidos amistosos y en el equipo donde él juega. Hay jugadores que son importantes pero que no son goleadores y es ahí donde uno los va a necesitar para poder ir al Mundial", dijo el 'Tino'.

La Selección Colombia deberá afrontar las Eliminatorias a partir del mes de marzo del 2020 y su debut será en condición de local ante la Selección de Venezuela.

Lee También