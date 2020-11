"Averiguaremos": Silvio Valencia tiene sospechas sobre Gianluca Lapadula en Perú

La Selección Peruana ha tenido un mal comienzo. En las primeras cuatro jornadas de las eliminatorias sudamericanas no han podido ganar, solo sumaron un punto y han recibido diez tantos.

Este marts, jugaron contra Argentina y confirmaron el mal momento. Perdieron 2-0 y jugaron mal. No hubo conexiones y Ricardo Gareca asumió la responsabilidad.

El jugador que más llamó la atención y más comentarios se adjudicó fue Gianluca Lapadula. El delantero nacido en Italia se mostró empeñoso desde que se paró a cantar el himno nacional.

Tras el partido, muchos consideraron que había una argolla con élara no dársela. Acá no coincidimos con esa visión, pues todos jugaron mal y no pudieron hacer dos toque seguidos. En fin, Silvio Valencia, por ejemplo, dejó su comentario con sus sospechas.

"Me cuentan que Lapadula salió a la conferencia de prensa y los otros no dieron la carita...ay Julita, que raro. Salió a reclamar en Chile un posible penal y ahora sale a la conferencia, que casualidad... Averiguaremos", señaló el recordado por decirle a Fano "respetalo a Lapadula".

Así, comienza una versión por una posible exclusión del atacante. Lo cierto es que Lapadula se ganó una próxima convocatoria. El delantero está a la altura ¡A darle oportunidades!

