Baiano: "Jugué en el Bernabéu y en el Camp Nou pero no se comparan con la Bombonera"

Allá por el año 2005, hace ya una década y media, Boca Juniors realizó una incorporación inesperada: la de Baiano, lateral derecho brasileño que prometía y mucho.

Sin embargo, la estadía del futbolista en la institución Xeneize no terminó siendo lo que se esperaba y terminó marchándose a su país para incorporarse a Palmeiras.

De todas maneras, el exdefensor de 41 años de edad quedó enamorado de Boca y de la Bombonera y lo dejó en claro en una entrevista brindada a 'Mundo Boca Radio'.

"Jugar en Boca es un sueño, más para un brasileño. La gente me aceptó con mucho cariño, hice muchos amigos. Cuando me llamó Macri no lo podía creer, pensaba que era una broma. Me tuvo que llamar de vuelta porque le corté y le pedí disculpas", comenzó señalando.

"Jugué en el Morumbí, en el Barnabéu, en el Camp Nou pero ninguno se compara con la Bombonera. Es única. A cualquier jugador brasileño le recomendaría venir a Boca, que no lo dude. Hoy me arrepiento de haberme ido, de no soportar ese mes tan duro", añadió.

Cabe destacar que, a lo largo de su carrera, Baiano también defendió los colores de Santos, Matonense, Vitória, Las Palmas, Atlético Mineiro, Rubin Kazán, Náutico, Fortaleza, Vasco da Gama, Atlético Nacional de Medellín, Paulista y Guaraní.

#Baiano en @mundobocaradio: "Jugar en #Boca fue un sueño. Cuando me llamó Macri no lo podía creer, pensé que era una broma. Me tuvo que llamar de vuelta porque le corté". pic.twitter.com/E5qPSXAoHx — Información C.A. Boca Juniors (@InformacionCABJ) May 30, 2020

