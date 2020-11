Mac Allister comparó la situación de Alexis con la de Pol Fernández en Boca

Carlos Mac Allister fue consultado en el programa Boca es Boca por lo que fue la polémica salida de Pol Fernández del club, y enseguida se animó a compararlo con la situación que vivió su hijo Alexis.

Cuando apenas el Consejo de Fútbol comenzaba a tomar forma, el Brighton vino a buscar al atacante por medio millón de dólares, desde el Xeneize pidieron más y como el futbolista se quería ir, comenzó la disputa.

"Esto que pasó con Pol Fernandez me retrotrae a ese pensamiento de que si Alexis no se iba y jugaba esos 3 partidos, también lo iban a colgar y no iba a jugar hasta junio. Por eso creo que estuvo bien la decisión que tomamos", comenzó explicando.

Luego, siguió: "La decisión de irse fue de Alexis. Pero Boca tomó ese millón de dólares de resarcimiento. Boca tranquilamente podría haber dicho que no y Alexis se tendría que haber quedado. Pero tomó la decisión de quedarse con ese millón de dólares y no con él".

Luego, siguió disparando contra quienes hoy están a cargo de los fichajes del equipo de Miguel Ángel Russo: "La situación de Alexis fue muy particular. Todo vino mal desde un primer momento. Cuando tenía 17, 18 años, llamé a Boca y les dije: 'miren que tengo un hijo mio que tiene las características para jugar en Boca, vayan a buscarlo ahora'. No me hicieron caso", dijo. Y agregó que "en diciembre de 2018 se presenta Boca para comprarlo, Argentinos pedía nueve millones y Boca ofrecía cinco, enseguida vino el Brighton y lo compró por 8,2 millones. Invirtió cuando Boca no lo quiso hacer".

Y cerró: "Boca lo firmó gratis por un año a préstamo, pagando el sueldo de Alexis en pesos. Cuando se cumplen los seis meses fueron las elecciones y venía escuchando algunas declaraciones del Consejo que permanentemente decían que Alexis era buen jugador, pero que no era de Boca, y que iban a ver cuando llegara de los partidos con la Selección".

Lee También