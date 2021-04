Jugó con Riquelme y sorprendió: "Como compañero no lo quiero al lado jamás"

Fue en diálogo con Cadena 3 Santa Fe, para el programa La Central Deportiva, que Pablo Islas decidió abrir la polémica y contar sin filtro cómo fue su tiempo en Boca siendo parte del mismo plantel de Juan Román Riquelme, con quien llegó al mismo tiempo desde Argentinos Juniors durante la presidencia de Mauricio Macri en el club.

"Román como jugador fue un monstruo indiscutible, el mejor del mundo. Cómo compañero no lo quiero al lado jamás, nunca, nunca, no lo tengo al lado mío ni un minuto. Yo tengo otra forma de pensar", disparó sin piedad sobre quien hoy es vicepresidente segundo de la institución y líder del Consejo de Fútbol que tanto da que hablar en el último tiempo.

Sobre eso, agregó: "Siempre uno tiene más afinidad con un compañero que con otro. Como compañero nunca me llevé bien con Román, por diferente forma de pensar. No tengo la forma de pensar y de manejarme de él. No quiere decir que no sea la correcta, pero no tengo esa forma de manejarme dentro de un plantel. Me pongo en la piel de Carlos (Tevez), un jugador súper consagrado, y yo no estaría y me tendría que ir".

Luego, recordó su traspaso a Unión de Santa Fe, y el duelo en el que anotó un doblete para que el 'Tatengue' le gane al Xeneize en 2003: "Yo me fui a fin de 98 y principio del 99, yo quería jugar y con Palermo iba a jugar nada. Estábamos todos convencidos de que no nos iban a pasar por encima. Antes del inicio del partido, yo me voy a saludar al Pato (Abbondanzieri) y me lo cruzo a Carlos (Bianchi) y le digo: 'hoy les ganamos'. Y después le di mi camiseta".

Y cerró analizando el presente de los de Russo: "Boca está muy golpeado por todos lados. Está muy golpeado internamente. Saben muy bien la interna que está pasando. Boca hoy es un problema estar en el vestuario cuando las cosas están como están. Boca genera muchas cosas lindas y muchas cosas feas y muy fuerte".

Lee También