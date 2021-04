Boca tomaría una decisión inédita con sus juveniles y a Vignolo le encantó: "Me parece correcto"

Anoche se disputó un nuevo partido de la siempre interesante Copa Argentina, el torneo más federal de nuestro país. En La Plata, Atlético Tucumán y River Plate se enfrentaron para definir el rival de Boca Juniors en octavos de final.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo consiguió vencer a su rival por 2 a 1. Pese a la complicación sobre el final, los goles de Federico Girotti alcanzaron para que el Millonario asegure un nuevo Superclásico por copas nacionales.

Foto: Getty

Con respecto a este torneo, se informó que el Xeneize (dejó a Claypole y Defensores de Belgrano en el camino) comenzará a implementar un novedoso sistema a la hora de escoger a los futbolistas que representen al club en la próxima edición de la competencia.

"En cuanto a lo institucional, ayer en la reunión de comisión directiva Boca definió una política a seguir: a partir del año que viene, la Copa Argentina la va a jugar con juveniles y jugadores formados en el club", reveló esta tarde el periodista Diego Monroig.

Enseguida, la idea recibió la aprobación total de Sebastián Vignolo, quien no tuvo tapujo alguno a la hora de mostrar su conformidad con la propuesta de los dirigentes.

#ESPNF90 �� | ESPN



¿BOCA, CON LOS PIBES?



Enterate de las novedades del Xeneize y la decisión de la CD con respecto a la Copa Argentina. pic.twitter.com/T1bjClzMe1 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) April 9, 2021

"¿Te puedo decir algo? Me parece correcto, una buena decisión. No va en desmedro de la Copa Argentina, me parece una buena decisión. Para Boca es la Libertadores, el torneo local, la Copa Argentina podés darle rodaje. No me parece una mala idea, está muy bien lo que hace Boca ahí. Me parece muy bien, y no va en desprestigio de la Copa. Que aproveche ese torneo para que los chicos jueguen", aseguró el Pollo en ESPN F90.

Boca ganó la Copa Argentina 2012, la primera tras su reanudación, y repitió la conquista en 2015 luego de vencer a Rosario Central en una polémica final.

Lee También