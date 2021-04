Boca y ¿algo más? Riquelme aseguró cuál es su "segundo equipo"

Pasaron 15 años, pero todavía duele. Juan Román Riquelme era jugador franquicia del Villarreal y por la UEFA Champions League su equipo debió enfrentarse a un muy poderoso Arsenal de Inglaterra. El '10' no pudo meter un penal en el último minuto del duelo de vuelta que hubiese obligado a un tiempo suplementario y quizás, cambiado la historia.

"Ese penal contra Arsenal no lo volví a ver nunca más. Es algo que me quedará por siempre encima. Yo tenía mucha ilusión con que íbamos a jugar esa final de Champions. Yo en la conferencia previa dije que Arsenal no la iba a pasar bien porque en nuestra cancha éramos muy fuertes. Contra Barcelona y Real Madrid lo disfrutábamos", comentó en una charla especial que organizó el club español.

El jueves serán las semifinales de la Europa League, y una suerte de revancha se dará entre ambos equipos, por lo que desde el 'submarino amarillo' quisieron hacer una edición especial juntando a varias personalidades que estuvieron en dicho duelo de hace más de una década, para que recuerden lo vivido en ese entonces.

Y para darle alegría a miles de fanáticos, JR10 no dudó en afirmar que el Villarreal es su "segundo equipo" después de Boca, sin dudar en que esta vez podrán alcanzar la última instancia del torneo: "Quiero mandar un beso grande a toda la gente del Villarreal, ojalá que puedan llegar a la final y que puedan ganar el título, ya que creo que se lo merecen".

- "Creemos que vamos a tener posibilidades de llegar a esta final, ya que este Arsenal tiene muy buenos jugadores, pero no tienen a un Pires o un Henry. No tiene esos jugadores que tenían cuando jugaron contra nosotros".

- "El Villarreal lo está haciendo muy bien, tienen un técnico acostumbrado a ganar estos partidos y esta copa, la ganó varias veces con el Sevilla. Así que ojalá se repita esta vez".

- "Disfruté mucho con el Villarreal, doy las gracias a cada compañero que tuve, a la gente del club, a todos los entrenadores que tuve y a la ciudad, a la que quiero mucho. El Villarreal es mi segundo club y quiero que siempre la vaya bien".

