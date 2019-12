Bocha Batista: "Tengo miedo que no me den los jugadores para el Preolímpico"

Fernando Batista hizo la convocatoria para el pre olímpico: "Tengo miedo de que no me den a los jugadores. Si no me los dan iremos con menos porque la lista de 22 ya la di". Marcelo Tinelli ya avisó que no cederá a Adolfo Gaich ni a Marcelo Herrera. @7MartinSanchez pic.twitter.com/m73IzMYGm7