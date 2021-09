Brasil vs. Argentina: las cámaras captaron el enojo de Tite tras la suspensión

Nadie entendía lo que estaba ocurriendo en el Arena do Corinthians cuando con solo unos minutos de partido, agentes sanitarios ingresaban al terreno de juego para interrumpir un clásico que le da la vuelta al mundo ahora mismo. Tras varios momentos de incredulidad absoluta, pudo verse a un enojado Tite con las autoridades que suspendieron Brasil vs. Argentina.

El entrenador de la Verdeamarelha hizo parte de esa comitiva que entre jugadores y DTs junto a Messi, Casemiro o Scaloni buscaban respuestas en el agente de Anvisa que ingresaba el clásico con una planilla en su bolsillo trasero con la intención de detener el juego. Tras varios minutos de debate con las autoridades, las cámaras captaron al Tite más sorprendido y enojado con los hechos que ahora mismo tienen a Brasil y Argentina sin saber que ocurrirá con el clásico.

"No nos están dejando competir con igualdad de oportunidades", había declarado ya el técnico del Scratch en la rueda de prensa previa al encuentro. Tite se sintió perjudicado por las decisiones tomadas en Brasil alrededor de los jugadores de la Premier y aseguró que esperaba no tener que volver a vivir algo así por Eliminatorias. Tras la suspensión, el nacido en Caixas do Sol explotó contra los agentes sanitarios.

“¿Lo haces ahora?"

En medio de gritos y gestos de bronca absoluta con los trabajadores de Anvisa, Tite se mostró más que enojado por las formas de los agentes para ejecutar las acciones que acabaron suspendiendo el choque: "Tenían para hacerlo 24 horas antes del partido, tenían 72 horas antes del partido... y lo hacen en la hora del encuentro".

El enojo del brasileño estuvo acompañado por el de Messi y Scaloni, quienes después charlaron con Tite sobre el terreno de juego para intentar entender lo ocurrido. Para el entrenador de la Verdeamarelha, Argentina no fue el único perjudicado y ahora, habrá que esperar que consecuencias sufre el local desde FIFA.