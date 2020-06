Broun no sabe si seguirá en Gimnasia y dijo: "Me gustaría ir a Boca"

Jorge Broun fue el elegido por Diego Armando Maradona para custodiar los tres palos de Gimnasia y Esgrima de La Plata en los últimos meses. No obstante, a sus 34 años, su continuidad en el Lobo no está garantizada como la de muchos jugadores, a los cuales el parate por la pandemia del COVID-19 los ha afectado en sus carreras profesionales.

"Yo no sé si voy a seguir en Gimnasia. Termino mi contrato ahora en junio y no tuve contacto con los directivos. Pero me imagino que lo importante era definir lo de Diego. Ahora seguro que tendré noticias", aseguró el arquero en una entrevista con Crack Deportivo. Además, agregó: "La prioridad la tiene Gimnasia, van a tener mi palabra, pero hay otras posibilidades también, hay otros equipos, no sé que va a pasar".

Sin embargo, una de las sorpresas en sus declaraciones fue cuando le nombraron a Boca, donde sonó en anteriores mercados de pases para ocupar el arco: "Me gustaría ir a Boca, es un equipo muy grande y es cierto que se habló más de una vez de esa posibilidad", aseguró a un casi tres meses del parate en el fútbol argentino, el que todavía no ve el horizonte ni para regresar a los entrenamientos.

Además, habló sobre Miguel Ángel Russo, entrenador a quien tuvo en su etapa en Rosario Central, donde nació como futbolista profesional y alcanzó uno de sus mejores niveles como arquero: "A Russo lo tuve dos veces en Central, él me conoce y sabe lo que puedo dar. Después, será una decisión que salga de él y de la dirigencia. Miguel a mí no me llamó y tampoco me habló Riquelme".

Boca y los arqueros

Marcos Díaz no seguirá en el club: no le renovarán el contrato -se habló que le habían ofrecido uno nuevo pero por debajo del actual- y se irá después de un año y medio, donde llegó de la mano de Gustavo Alfaro. Agustín Rossi debe volver de su préstamo en Lanús, pero su representante ya aclaró que él quiere continuidad y hoy con el nivel de Esteban Andrada seguramente no lo tendrá. ¿Resultado? El Xeneize buscaría un arquero suplente y allí podría entrar Broun.

