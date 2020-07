Burgos respondió cuándo piensa que puede llegar a ser DT de River

Hace un tiempo ya que Germán Burgos anunció su despedida del Atlético Madrid, dejando de ser así la mano derecha de Diego Simeone.

El 'Mono' quiere construir su propio camino como DT, y en diálogo con Cadena Ser fue consultado por dónde piensan que podrá dar sus primeros pasos en ese rol.

"Yo creo que tiene que ser en España. Tengo crédito para trabajar acá. Creo que River, en Argentina, va a salir naturalmente", confesó sobre la chance de llegar al Millonario en el corto plazo.

Sobre ese tema, agregó: "Hoy hay un gran entrenador como es Marcelo Gallardo, que lo está haciendo muy bien, así que no hay ninguna prisa. Se que los primeros casos los quiero dar acá en España".

El mismo argumento dio cuando surgió la duda de si alguna vez estaría al mando del Atlético Madrid: "Seguramente. Se va a dar naturalmente. En los sitios en los que he entrenado he dejado mi semilla. No tengo ninguna prisa. Hay que tomar las mejores decisiones. El otro día vimos las posibilidades que me han dado de retirarme por la puerta grande. Esa es la diferencia. Al campeón no se le discute y el Atlético de Madrid despide a sus ídolos y no todo el mundo lo hace".

Para finalizar, se animó a dar primicias de cómo quiere que jueguen sus equipos: "La filosofía y todo lo conseguido están, cómo siento el fútbol desde la mente hasta los pies. Tendré en cuenta los objetivos y la historia de cada club. No se puede apartar de las cosas que traen éxito. El error es pretender hacer algo que no necesita el club. Uno tiene que pensar por dónde va y la idea que tiene".

