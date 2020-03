¿Cachoso? Jean Deza metió un polémico like en Instagram a foto de Bengoechea

Pablo Bengoechea y Jean Deza dividen aguas en Alianza Lima. Los rumores señalan que uno habría causado la salida del otro y por eso la gente toma posición.

El uruguayo renunció este lunes diciendo que no sentía que su mensaje llegaba, que no sentía que el grupo confiaba en él. Las miradas entonces fueron al Tornado.

El jugador, el mismo lunes, salió en su cuarto ampay en dos meses. Entonces, el cargamontón fue masivo. Se dijo que terminaría el vinculo entre el jugador y el club, sin embargo al día de hoy no hay novedades al respecto.

Lo que sí sucedió en las últimas horas fue un like del Ratón que despertó la polémica. En medio de todas las despedidas al "Amo de los Clásicos", la cevichería mi barrunto hizo la propia.

"Gracias profesor Pablo Bengoechea. Nos deja una huella imborrable: Profesionalismo, humanidad y amor al Club Alianza Lima", escribió la cuenta de Augusto Sanchez junto a una anécdota.

Obviamente, los "me gusta" no tardaron en llegar. Tapia y Farfán dijeron presente. Jean Deza, no sabemos si como burla o como apoyo, también apretó el corazoncito ¡Muy polémico Tornado!

pic.twitter.com/WeA3Kiruew — out of context fútbol peruano (@oocontextFP) March 11, 2020

Lee También