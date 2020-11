"Capitán": el intercambio entre Paolo Hurtado y Claudio Pizarro en Instagram

Todos nos ilusionamos cuando hay una nueva conferencia de Ricardo Gareca para anunciar los convocados para las eliminatorias. Siempre hay sorpresas y marcan el inicio de un nuevo sueño antes de la ficha FIFA.

Para algunos, sin embargo, no la ven con tantas expectativas. Los jugadores del exterior por ejemplo que no recibieron la carta ya saben que no será considerados. Ni que decir de los exfutbolistas que tuvieron en su momento un problema con el Tigre.

Estos casos son los que viven Paolo Hurtado y Claudio Pizarro respectivamente. Ellos no están en circunstancias para ponerse la Blanquiroja y por ello se dedican a otras cosas.

En Instagram, el Caballito subió recientemente una fotografía y el Bombardero se la comentó. "El verdadero secreto de la vida está saber sacarle lo positivo a lo negativo", escribió el extremo que supo hacer el gol en Ecuador.

Entonces, el ex-Bayern Munich le comentó: "Que elegancia !! Buen bobo!!!". "Capitan aprendiendo lo bueno siempre", respondió el jugador que está en el fútbol turco.

Depués, quien hasta hace poco se manifestó su molestia por no haber podido estar en el Mundial puso unos emojis. Así, fue intercambio entre Hurtado y Pizarro ¡Se recuerdan sus goles!

