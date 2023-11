El amor por Lionel Messi ha tenido millones de maneras para manifestarse, pero siempre hay una nueva para sorprenderse. En esta ocasión, fue nadie más y nadie menos que el cantante de reguetón Maluma, quien no dudó en publicar un picante mensaje para Leo: ‘No cualquiera le da un beso’. ¿Problemas con Antonela Roccuzzo?

Desde que Messi llegó a Estados Unidos, las muestras de admiración, cariño y respeto, han dicho presente. Por ejemplo, luego de la victoria de Inter Miami 1 a 3 contra Los Angeles FC del 3 de septiembre de 2023, Selena Gómez hizo una confesión amorosa sobre el jugador argentino. Era inevitable no pensar si a Antonela le molestan ese tipo de cosas. Ya debe estar acostumbrada.

Luego, llegó otra mirada polémica. Durante la atención a los medios de comunicación tras ganar el octavo Balón de Oro, un video se hizo viral por la supuesta mirada y atención que Leo Messi le dio a Sofía Martínez, periodista de ESPN. Sofí, y perdón por la confianza, tuvo que salir a aclarar todo antes del picante de mensaje de Maluma para el jugador argentino.

“Creo que Leo tiene buena onda con un montón de periodistas a los que le sonríe, pero por ahí porque les cae bien o porque tiene buena onda. La única diferencia es que conmigo, yo soy mujer,¿entendés? Entonces hacen y salen un montón de cosas. Eso termina siendo la única diferencia. Me da un poco de pena que la lleven para ese lado, cuando en realidad no tiene nada que ver con eso, nada que ver, solo buena onda”, le dijo Sofi Martínez a la Revista Pronto.

La amistad de Lionel Messi y Maluma es tal que el cantante le dedicó la canción ‘Trofeo’ con un sentido mensaje el 24 de agosto de 2023: “Un homenaje al más grande Leo Messi”. El famoso artista, nacido en Colombia, redobló la apuesta y ahora publicó un picante mensaje para el ’10’ de Inter Miami.

El picante mensaje de Maluma para Messi: ‘No cualquiera le da un beso’

Maluma terminó una gira de conciertos por Estados Unidos y luego de encontrarse con Lionel Messi decidió dedicarle un picante mensaje con una alta dosis de humor de por medio y una foto viral: “No cualquiera le da una beso a Leo Messi. Te amo mi bro”. Seguramente no habrá problemas con Antonela Roccuzzo, porque la esposa del jugador argentino lo acompañó al concierto de Maluma y sabe del cariño que tiene el artista hacia su pareja.

¿Cuándo vuelva a jugar Lionel Messi?

Inter Miami no clasificó a los Playoffs de la MLS 2023 por lo que no tendrá juegos oficiales hasta febrero de 2024 cuando inicie una nueva temporada de la liga de Estados Unidos. Dicho esto, Leo Messi vuelva a jugar el viernes 10 de noviembre contra New York City FC en un partido amistoso que se disputará a las 20:00 ET (22:00 ARG) para celebrar el octavo Balón de Oro que ganó el jugador argentino.