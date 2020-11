Nos rompió el corazón: Ancelotti responde si vendría a dirigir a Colombia

Todo lo relacionado con la Selección Colombia actualmente está ardiendo. Versiones de peleas internas entre los jugadores, disgustos con el entrenador Carlos Queiroz y todo tipo de especulaciones han salido a la luz en las últimas horas.

Debido a esto, lo más seguro y la información que se maneja es el que el entrenador portugués no seguirá al frente del seleccionado cafetero debido a la falta de manejo del grupo y a las dos goleadas propinadas por Uruguay y Ecuador en la última doble fecha de eliminatoria sudamericana.

En medio de este contexto, una entrevista realizada por el periodista de Directv, Luis Fernando Restrepo, causó expectativa en el país ya que el personaje es uno de los técnicos más queridos por los hinchas, Carlo Ancelotti, el mismo que se ha encargado de la nueva evolución de James Rodríguz en la Premier League.

"Colombia tiene un muy buen equipo y creo que puede pasar la Calificación sin problema. Tiene que luchar porque hay muchos equipos, pero esta generación es muy buena. Aparte de James está Muriel, Zapata, Cuadrado, Yerry, Lerma, Sánchez, Luis Díaz y mi amigo David"., aseguró el italiano.

��️¡Conversando con Carlo Ancelotti! Mano a mano con el técnico del @EvertonESP para @DIRECTVSports: James, Yerry, la Selección Colombia, Queiroz y mucho más!!



����Entrevista completa����https://t.co/BfN9LPXA1d pic.twitter.com/xbUfiST23S — Luis Fdo Restrepo (@luisferpo) November 19, 2020

Y la pregunta obligada era si vendría a dirigir a la Selección Colombia, una propuesta que hicieron varios hinchas por los pésimos resultados de Queiroz. "Lo dicen porque no estoy ahí. Nunca fui a Colombia, me gustaría mucho. Ospina, James y Yerry me han invitado. Me gustaría pasar un tiempo allí, pero no para entrenar", dijo el DT del Everton.

Y agregó: "Colombia tiene un entrenador muy bueno que es Carlos Queiroz, él tiene una experiencia que no tienen todos los entrenadores. Cuando se juega un partido, a veces se puede perder. Lo que digo es que confíen en este entrenador porque lo conozco muy bien, tiene conocimiento y experiencia, lo puede hacer bien con Colombia".

