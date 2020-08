Carlos Antonio Vélez está furioso porque no quieren dejar trabajar a Queiroz

Este jueves, la Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado en el cual se descartó por completo hacer encuentros amistosos en el mes de septiembre, tal y como se había hablado y acordado con el cuerpo técnico y había sido anunciado por Carlos Queiroz.

"La Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico de la Selección Colombia masculina de Mayores informan que, debido a las dificultades para reunir al equipo por la pandemia que se vive a nivel mundial, se decidió cancelar cualquier tipo de concentración o campamento previsto para septiembre", dijo en un comunicado la FCF.

Ante esto, Carlos Antonio Vélez habló sobre el tema en su editorial Palabras Mayores, de Antena 2, y dijo: "Ayer la Federación sacó un comunicado según el cual hay "dificultad para movilizar a los jugadores de un país a otro". En Europa eso es mentira. "Imposibilidad de trasladra jugadores o miembros de cuerpo técnico de Sudamérica a Europa". Eso sí es verdad, pero acá no hay jugadores y el cuerpo técnico está en Europa, empezando por el mister".

También aseguró: ""La fecha de septiembre se sobrepone con el periodo de preparación y pretemporada de casi todos los jugadores". Sí y no. Sí porque sí los jugadores en preparación. No porque como le parece que hay más de 54 selecciones que estarán en actividad a partir del 3 de septiembre por qué Colombia no. Hay una prohibición expresa, según la Federación. Las selecciones europeas se pueden reunir, pueden viajar..".

Finalmente dijo: "No, no, no, acá hay gente que le quiere poner palos a la rueda de Queiroz, pilas con eso, Queiroz quiere trabajar y aquí no lo quieren dejar. Ya tengo informciones de que hay tipos molestos porque trabaja mucho. Y otros ni se enteran porque están más preocupados en el tema abogados y similares. Pilas con eso, para cuando vengan los malos resultados, le echemos la culpa a quienes corresponden".

